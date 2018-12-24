Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 8. sırada yer aldı
1 saat önce
Otomotiv satışlarının yüzde 33,56 daraldığı Türkiye, Avrupa sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.
Otomotiv satışlarının yüzde 33,56 daraldığı Türkiye
, Avrupa
sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:33
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