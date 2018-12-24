Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 8. sırada yer aldı

Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 8. sırada yer aldı

1 saat önce

Otomotiv satışlarının yüzde 33,56 daraldığı Türkiye, Avrupa sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 8. sırada yer aldı, System.String[]
Otomotiv satışlarının yüzde 33,56 daraldığı Türkiye, Avrupa sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:33 

Avrupa, Türkiye, Ekonomi
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