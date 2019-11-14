Son Dakika Haberleri: Türkiye Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi
Son Dakika Güncel Türkiye Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi

Türkiye Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı garantiledi.

Türkiye Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı garantiledi.

(İHA)

Türkiye, İzlanda, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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