Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toprak, Viyana'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye- Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avusturya'daki temaslarına ilişkin "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde diyaloğun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede parlamentolar arası diyaloğun ikili ilişkilere katkı sağlayacağı görüşündeyim." dedi.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce 27. Yasama Dönemi Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildikten sonra buradaki mevkidaşı Nurten Yılmaz'la video konferansla görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, parlamenter diyaloğun geliştirilmesini kararlaştırdıklarını aktaran Toprak, kendisine gelen davet üzerine Avusturya'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzun yıllar sonra ilk defa iki parlamento arasındaki dostluk grubuna yönelik bir toplantı düzenlendiğini vurgulayan Toprak, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi üzerine olduğunu ifade etti.

Toprak, "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde diyaloğun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede parlamentolar arası diyaloğun ikili ilişkilere katkı sağlayacağı görüşündeyim." dedi.

Meclis Başkanı'na nezaket ziyareti

Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'ya da nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini bildiren Toprak, görüşmelerinin çok yapıcı ve dostane bir ortamda geçtiğinin altını çizdi.

Toprak, görüşmede, Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya Topraklarında Galiçya Cephesinde şehit düşen ve Viyana Merkez Mezarlığında defnedilen 15. Kolordu mensubu 130 şehit Türk askeri için inşa edilmesi planlanan anıtın iki ülke ilişkileri açısından önemli katkılar sağlayacağına işaret ettiğini ve Meclis Başkanı Sobotka'nın bu konuya olumlu yaklaştığını belirtti.

Avusturya'da yaşayan 300 bine yakın Türk asıllı vatandaşın taleplerinin görüşmelerde ele alındığı kaydeden Toprak, ziyaret çerçevesinde çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldiklerini dile getirdi.

Toprak, ziyareti kapsamında Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky Tieffenthal??????? ile bir araya geleceklerini de kaydetti.