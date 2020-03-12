Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Konya Temsilciğini açtı - Son Dakika

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Konya Temsilciliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sabur Endican, Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'nde gerçekleştirilen açılışta, derneğin ilk temsilciliğinin Konya'da açılmasının, kentin ayakkabı sektöründeki başarısı sayesinde olduğunu belirtti.

Endican, ayakkabı sektöründeki ihracatlarla ilgili Konya'yı daha fazla üretimin içerisine almak için kente temsilcilik açtıklarını söyledi.

Amaçlarının Türkiye'nin diğer önemli noktalarında da temsilcilik açmak olduğunu vurgulayan Endican, "Temsilciliklerle bu sayede 2019'da 932 milyon dolar ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kıran ve 320 bin istihdam sağlayan sektörümüzü güçlendireceğiz. Anadolu'daki üreticilerimizi güçlendirerek bu sayede sektörümüzün ihracatını 2020'de en az 1,1 milyar dolara taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Konya'nın, ayakkabı üretiminde çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Endican, şunları kaydetti:

"Ayakkabı sektörü Konya, köklü bir geçmişe sahip. Üretimde uzmanlaşmanın söz konusu olduğu sektörde, ayakkabı üreticilerinin coğrafi bir toplanma içerisinde olması çeşitli altyapı ve iş birliği avantajlarını da beraberinde getiriyor. Konya'da, ayakkabı tabanı gibi önemli parçaların üretimi yapılırken, aynı zamanda İstanbul gibi diğer şehirlere ya da yurt dışında bulunan marka firmalara da üretim yapılıyor. Üretim kapasitesi açısından İstanbul ve İzmir'i takip eden Konya'da, ayakkabıcılık sektöründe faaliyet gösteren ayakkabı üreticileri, sayacılar, toptancılar ve çeşitli yan sanayi işletmelerinin bir arada olduğu AYKENT sanayi sitesi bulunuyor."

Endican, Konya'daki sanayicilerin üretimlerini, ihracatlarını artırmanın ve onlar destek olmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Açılışa katılan Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü de açılışın Konya'ya hayırlar getirmesini diledi.