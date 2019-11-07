Son Dakika Haberleri: Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı
Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

7 saat önce

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 yılı askeri iş birliği faaliyet planına onay verildi.

Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı, System.String[]

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 yılı askeri iş birliği faaliyet planına onay verildi.

Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev'in eş başkanlığındaki toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planı belirlendi ve buna ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Veliyev imza attı.

Bir sonraki toplantı, gelecek yıl Türkiye'de yapılacak.

Ümit Dündar, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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