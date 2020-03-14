Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu - Son Dakika Dünya

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

6 saat önce

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.


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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:18 
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