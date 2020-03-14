Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.