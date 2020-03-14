Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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