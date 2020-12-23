Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika

"Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklifin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i rahmetle andı.

Ağıralioğlu, 8 Türk devletinin ekonomik büyüklüğünün, dünyanın ürettiği gayrisafi yurt içi hasıla toplamının 87'de 1'ine denk geldiğini belirtti.

Türk cumhuriyetleriyle anlaşmalar yapıldığını, ancak mesafe kat etmede yavaş kalındığını söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, "Almanlar 5 büyüyorlarsa 10 büyümek zorundayız, İngilizler 6 büyüyorlarsa 12 büyümek zorundayız, onlar yürüyorlarsa koşmak zorundayız." dedi.

Uzunca zamandır Türklerin hissesine ciddi iş yapmanın değil, borçlanmanın, harcamanın, israfın, şatafatın düştüğünü ifade eden Ağıralioğlu, "Ticari anlaşma yapmak bir şey değildir. Yaptığımız ticari anlaşmanın arkasında hangi şuuru organize ediyoruz, hangi fikri iddiayı taşıyoruz, hangi insani değerleri yığıyoruz? Bu kıymetli işlerin arkasında, uzunca zamandır detaylandırılmış bir yönetim maharetini temsil etmiyoruz." diye konuştu.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin çok boyutlu ve stratejik düzeyde olduğunu dile getirerek, "Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı 'tek millet iki devlet' ruhuyla tanımlanan ilişkilerimiz her alanda birçok ülkeye örnek olacak seviyededir. Yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ilişkilerin arkasındaki en önemli itici güçtür." ifadesini kullandı.

Karadağ, "Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtarmak için 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği sergilemiş, işgal altındaki topraklarını kurtarmış ve dünyanın kayıtsız kaldığı zulmü sonlandırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 25 Şubat 2020'de çerçeve protokollerin imzalandığını, Azerbaycan'ın bu protokollerin gereğini 31 Mayıs 2020'de yaptığını, Türkiye'ye ise bugün anlaşmaları yapmanın nasip olduğunu kaydetti.

Polat, "Anlaşmaya baktığımız zaman, Azerbaycan bize 15 ürün söylemiş. Biz de Azerbaycan'a 15 tane ürün söylemişiz. Bu ürünler arasında karşılıklı tercihli tarifeler uygulamaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin ardından "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi" kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.