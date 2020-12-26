Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de
26.12.2020 09:57
"Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki ülke arasındaki anlaşma 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanmıştı. Kanun, anlaşma eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanını yetkili kılıyor.
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