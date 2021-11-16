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Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor

16.11.2021 18:03
Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor

Türkiye'nin ulusal tematik tarım kanalı Agro Tv ve Azerbaycan'ın resmi televizyonu AzTv ortak tarım yayınlarına başlayacak.

Türkiye'nin ulusal tematik tarım kanalı Agro Tv ve Azerbaycan'ın resmi televizyonu AzTv ortak tarım yayınlarına başlayacak. Karabağ'da tarımsal üretim Türkiye'nin destekleri televizyon yayınlarıyla gerçekleşecek.

Agro TV Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlayacak. Azerbaycan devlet televizyonu Az TV ile Agro TV ortak tarım yayınları konusunda anlaşma sağladı. İki televizyon kanalının ortak tarım yayınları ile Karabağ ile Azerbaycan'ın tamamında tarımsal kalkınmayı güçlendirmek hedefleniyor. Türkiye'de ulusal mecrada yayın yapan ve yayın hayatına 15 Aralık 2019 yılında başlayan Ulusal Tematik Tarım Televizyonu Agro TV tarım yayıncılığında Azerbaycan devlet televizyon AzTV ile büyük bir projeye imza attı. İki büyük yayın kuruluşu; Agro TV ve AzTV eş güdümlü ortak yayın gerçekleştirme konusunda anlaştı. Başkent Bakü'de Agro TV Kurucu Ortağı Ziraat Mühendisi Doğan Başaran ve AzTV Ceo'su Rovshan Mammadov bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından iki televizyon kanalının ortak yayın gerçekleştirme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Türkiye'nin dört bir yanında çekilen Agro TV'nin yayınlarının tamamı, Azerbaycan'ın ilk radyo ve televizyon kanalı AzTV'de eşgüdümlü yayınlanacak. Yapılan anlaşmada amaç; geçtiğimiz hafta 1. yılı kutlanan Dağlık- Karabağ zaferi sonrasında, işgalden kurtarılan topraklarda tarımsal üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. Bu kapsamda Agro TV ve AzTV iki ülke tarım ilişkilerini daha fazla güçlendirmek adına yayınlar gerçekleştirecek. Türkiye'nin de desteğiyle birlikte kardeş ülke Azerbaycan'ın öz topraklarında Ermenistan işgalinden kurtulan bölgenin tamamında inşa edilecek tarım köylerine yayınlarla katkılar sağlanacak. Bölgede yapılacak olan tarım ve yeni yaşam inşasında; Türkiye'nin tarım sektöründe bilgi, birikim ve tarımsal teknolojiyle üretim alanındaki deneyimleri Agro TV'nin tarım yayınlarıyla Azerbaycan çiftçisine aktarılacak.

"AGRO TV BAKÜ'DE TEMSİLCİLİK AÇACAK"

AzTV ile yapılan işbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Agro TV Kurucu Ortağı Doğan Başaran, ortak yayının bir başlangıç olduğunu ifade etti. Yayınlar sayesinde zafer topraklarındaki yeni yaşam alanlarında ve mevcut tarım işlerinde çiftçilerin bilgilenmesi için Türkiye'deki gelişmiş tarım pratiklerinin Azerbaycan halkına ve çiftçisine aktarılacağını kaydetti. Doğan Başaran ayrıca, yayınların ardından hızla adımlar atarak Agro TV Bakü temsilciliğini açacaklarını aktardı.

Bu kapsamda ilk ortak yayın ise AZ TV yayın ekibi ile birlikte 24-27 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 20. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) fuarı Growtech'te Agro TV standında yapılacak. Hali hazırda 12 milyon nüfusa sahip Azerbaycan'da 450 bin çiftçisi bulunuyor ve bu çiftçilerin kullandığı mekanizasyon, tohum, gübre, sera gibi ürünler Türkiye'den karşılanıyor. Radyo yayınlarına 1926, televizyon yayınlarına ise 1955'te televizyon yayınlarına başlayan Azerbaycan'ın ilk radyo ve televizyon kanalı AzTV'de ayrıca Türkiye'de reyting rekorları kırmış Diriliş Ertuğrul dizisi de yayınlanıyor. Agro TV'nin uluslararası ilişkiler temsilciliğini üstlenen milli sporcu, ralli pilotu, gazeteci Burcu Çetinkaya, "tarım elçisi" programıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gidip tarım işbirliği için içerikler üretiyor. AzTV'de de yayınlanacak olan Tarım Elçisi programıyla yalnızca Türkiye'de değil dünyadaki gelişmelerde Azerbaycan çiftçisiyle buluşacak.

(İHA)

Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor
Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor
Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor

Azerbaycan, Türkiye, Tarım, Bakü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Azerbaycan'da tarım yayınlarına başlıyor - Son Dakika


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