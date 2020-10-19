Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonundan Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Ermenistan'ın ateşkes kararına uymayarak Gence başta olmak üzere sivil yerleri bombalayıp aleni savaş suçu işlemeye devam ettiğini belirtti.

Dündar, yaptığı yazılı açıklamada, Ermeniler ve destekçileri tarafından Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilerek, Hocalı başta olmak üzere buralarda eşi ve benzeri görülmemiş bir soykırım yapıldığını ifade etti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları bir bir kurtarmaya başladığına işaret eden Dündar, şunları kaydetti:

"Uluslararası kurum ve kuruluşlar işgal edilen yerlerin Azerbaycan toprağı olduğunu söylüyor ve kabul ediyorlar. Hepsi bu. ABD, Rusya ve Fransa üçlüsü 30 yıldır karar verici, problem çözücü konumda olmalarına rağmen Azerbaycan'ı oyalıyorlar. Ermenistan'ı teşvik ederek her fırsatta Azerbaycan'a saldırtıyorlar. Yeni yerleri ele geçirmek amacı ile stratejik öneme sahip Tovuz başta olmak üzere birçok yere saldırı düzenlediler. Bu sefer güçlü Azerbaycan ordusundan şamar yiyerek sersemlediler. Azerbaycan işgal altındaki toprakları bir bir kurtarmaya başladı. Ermeni ordusu büyük kayıplar vererek savaş malzemesini bırakıp kaçmaya başladı. Çalmadık kapı bırakmayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, başta Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere her önüne gelene yalvarmaya başladı. Çok istedikleri insani amaçlı ateşkese kendileri uymadılar. Gence başta olmak üzere sivil yerleri bombalayarak aleni savaş suçu işlemeye devam ettiler."

Bu "haksız, hukuksuz ve sahtekarca" Ermeni uygulamaları başta olmak üzere bunlara destek veren çifte standart içinde olan devletleri de kınadıklarını ifade eden Dündar, Azerbaycan'ın haklı davasına bütün güçleriyle destek vereceklerini dile getirdi.