Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Azerbaycan'ın resmi haber ajansı Azertaç Türkiye temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya teşekkür plaketi verdi.

Serdar Ünsal, yazdığı 'Yüreğim İrevan'da Kaldı' romanını ve teşekkür plaketi verirken yaptığı konuşmada "Gerek yaptığımız etkinliklere katılarak haber yaparak gerekse Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi destekten dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim. Derneğimizin Yaptığı etkinlikleri Azerbaycan basını ve kamuoyuna yansıttığınız için teşekkür ederim" dedi.

Azerbaycan'ın resmi haber ajansı Azertaç Türkiye temsilcisi Sabir Şahtahtı'da" Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük,her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 8 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle Türk gençleri ve halkı Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. Bende Türkiye'de İki devlet bir millet olmanın gereğini yapmaya gayret ediyorum. 44 günlük savaş Şuşa beyannamesi Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin en güzel örneğidir.İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yüreğim İrevan'da kaldı ve Soykırım "kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum" dedi. - IĞDIR