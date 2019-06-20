Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'dan DAK tatbikatı
1 saat önce
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan
Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara
'da başarılı şekilde gerçekleştirildi. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı
, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığından temsilciler ile ana ast birlik komutanlarının katılımıyla, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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