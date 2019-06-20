Son Dakika Haberleri: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'dan DAK tatbikatı
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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'dan DAK tatbikatı

1 saat önce

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'dan DAK tatbikatı, System.String[]
Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Deprem Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığından temsilciler ile ana ast birlik komutanlarının katılımıyla, Ankara'da başarılı şekilde gerçekleştirildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Ankara, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Güncel
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