Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı

6 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis' düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ortak deklarasyon imzaladı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı, System.String[]

Gürcistan'ın başkenti Tiflis' düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ortak deklarasyon imzaladı. Üç bakan arasında Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planı'nın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İmza töreninden görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması

Ortak basın toplantısı


Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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