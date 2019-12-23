Türkiye-azerbaycan-gürcistan dışişleri bakanları ortak basın toplantısı-1 - Son Dakika

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Türkiye-azerbaycan-gürcistan dışişleri bakanları ortak basın toplantısı-1
6 saat önce
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısıVIDEO YOKGürcistan (DHA) ' Gürcistan'ın başkenti Tiflis' düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:50 Kaynak: DHA
Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı
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Gürcistan (DHA) ' Gürcistan'ın başkenti Tiflis' düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ortak deklarasyon imzaladı. Üç bakan arasında Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planı'nın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
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