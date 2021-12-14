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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Bakü'de yapıldı - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Bakü'de yapıldı

14.12.2021 15:07
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Bakü'de yapıldı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun 6'ıncı toplantısı Bakü'de yapıldı.

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan İş Forumu'nun 6'ıncı toplantısı Bakü'de yapıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumda, üç ülkenin ilişkilerinin lokomotiflerinden iş forumlarının da ticareti artıran unsurlar olduğunu söyledi.

Geçen yıl Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığını, toprak bütünlüğünü sağladığını hatırlatan Cabbarov, "Karabağ krizinin bitmesi, bölgede yeni iş imkanlarını, ekonomik fırsatları doğurdu. Devamlı ve sürdürülebilir barışın istikrarı ve yeni platformlar düzenlenmesi için güzel şartlar oluştu." diye konuştu.

Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkisine yeni bir boyut kazandırdığını belirten Cabbarov, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları açısından ilk sırada yer aldığına dikkati çekti. Cabbarov, "Şu anda bu yatırımların hacmi 19 milyar dolardan fazladır. Türkiye, Azerbaycan'ın petrol dışı sektördeki yatırımcılar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu yıla, karşılıklı ticaretin yanı sıra yatırımları artırmaya yönelik girişimler damgasını vuracak. Bu yıl Türk şirketleriyle bir dizi yatırım mutabakat zaptı imzalandı." dedi.

Bakan Cabbarov, yakın gelecekte İstanbul'da Azerbaycan Konsolosluğu Ticaret Temsilciliğinin faaliyete geçeceğini, bunun iki ülke arasındaki ticarete olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gürcistan ile de önemli düzeyde ekonomik iş birliği yaptıklarını söyleyen Cabbarov, şunları ifade etti:

"Üç ülkenin ekonomi projeleri bölgemizdeki barışa, istikrara hizmet etmektedir. Uluslararası projelerle tarih yazmaktayız. Demir yolu, enerji projelerini hayata geçirmekle tarih yazmaktayız. Karabağ savaşının sonunda bölgede pozitif olarak jeopolitik durum değişmiştir. İş adamları için yeni şartlar oluşmuştur.

Manevi ve kültürel mirasımız artık tehdit altında değildir. Bölgenin geliştirilmesi işi önümüzdedir. Bölgedeki akıllı köyleri yalnız yapmıyoruz, kardeş ülkelerimizle yapıyoruz. Yatırımcılar için yeşil ışık yakıldı. Şu ana kadar 900'den fazla proje geldi. Bu projelerin 200'den fazlası yurt dışından gelmektedir. Sadece müteahhitlik alanında değil tüm alanlarda projeler alıyoruz.

Nahçıvan ve Azerbaycan arasında Zengezur koridorunun açılmasını bekliyoruz. Koridor hem Azerbaycan hem de diğer ülkelerin gelişmesi için önemlidir. Yeni koridorların kurulması ilişkilerin gelişmesini de destekleyecektir. Zengezur koridoru bölgedeki önemli bir alternatif kara yolu olacaktır."

Cabbarov, Azerbaycan'da iş ortamının serbestleştirilmesi, özel sektörün önünün açılması konularında projeler hazırladıklarını belirterek, "Üretim faaliyetleri, yatırım araçları, turizm ve kurtarılmış topraklar için yeni vergi teşvikleri sağlanması planlanıyor." dedi.

"Gürcistan, yatırımcıları destekleyen çok sayıda proje yürütüyor"

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava da üç ülkenin iş birliğinin özel öneme sahip olduğunu ifade etti. Gürcistan'ın son beş yılın en yüksek gelişmesini bu yıl sağladığı belirten Turnava, ekonomide yüzde 6 büyüme beklediklerini dile getirdi.

Gürcistan'ın yatırımcıları destekleyen çok sayıda proje yürüttüğünü anlatan Turnava, birlikte yapılan projelerin bölgeyi daha cazip hale getirdiğini vurguladı. Turnava, "İlişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Bizim ilişkilerimizi güçlendiren stratejik projeler mevcuttur. Gaz, petrol boru hatları, demir yolu hattı ve diğer önemli projeler, ülkelerimizi diğer ülkeler için cazip hale getirmektedir." diye konuştu.

Ortak basın toplantısı

Forum kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ve Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Turnava ortak basın toplantısı düzenledi.

Cabbarov, buradaki konuşmasında da Türkiye ile Azerbaycan'ın, cumhurbaşkanlarının belirlediği 25 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalamak için çalıştıklarını söyledi. Hem Türkiye hem de Gürcistan ile ticaretin arttığını dile getiren Cabbarov, iki ülke iş adamlarını işgalden kurtarılan topraklardaki projelerde yer almaya davet etti.

Gürcü Bakan Turnava da ülkeler arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlenmesinden yana olduklarını belirterek, "Gürcistan hükümeti gelecekte de iş birliğimizi geliştirmeye hazırdır." dedi.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Bakü'de yapıldı - Son Dakika


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