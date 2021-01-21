"Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırılan hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'ndeki "Dostluk" sahasının ortak araştırılması ve geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varmaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarını memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmanın iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesini, dost ve kardeş Türkmenistan ve Azerbaycan halklarına hayırlı olmasını ve bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasını diliyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açmasını temenni ediyoruz."

(İHA)