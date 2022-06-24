Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ortak ders kitaplarını onayladı - Son Dakika
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Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ortak ders kitaplarını onayladı

24.06.2022 16:05
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ortak ders kitaplarını onayladı

Uluslararası Türk Akademisi'ne üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan, "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Ortak Türk Coğrafyası" gibi ders kitaplarının ülkelerin ortaokul müfredatına dahil edilmesine ilişkin protokol imzaladı.

Uluslararası Türk Akademisi'ne üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan, "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Ortak Türk Coğrafyası" gibi ders kitaplarının ülkelerin ortaokul müfredatına dahil edilmesine ilişkin protokol imzaladı.

Uluslararası Türk Akademisi'nin 5. Bilim Konseyi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da toplandı.

Akademi Başkanı Darhan Kıdırali'nin moderatörlüğünde yapılan toplantıya Kazakistan Eğitim Bakanı Ashat Aymaganbetov, Kazakistan Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Sayasat Nurbek, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev, Türkiye'nin Nur Sultan Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin'in yanı sıra üye ve gözlemci ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Toplantıda, Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Ortak Türk Coğrafyası" ders kitaplarının Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki ortaokul müfredatına dahil edilmesine yönelik protokol imzalandı.

Söz konusu protokol kapsamında, ortak ders kitaplarının programları ile metinleri ülkelerin eğitim bakanlıklarınca onaylandı, taraflar bu dersleri öğrenciler arasında yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenleme konusunda mutabık kaldı.

Toplantıda, Türk devletleri arasında öğrenci değişim programlarının artırılması, eğitim ve bilim alanında iş birliğinin tek merkezden koordine edilmesi, akademinin 2022 yılına ilişkin eylem planının onaylanması gibi konular da masaya yatırıldı.

"Türk dünyası entegrasyonunun önemli başarılarından biri"

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda uzun yıllardır tartışılan ve nihayet tüm ülkelerce onaylanan ortak ders kitaplarının resmi olarak kabul edildiğini söyledi.

Kıdırali, "Ortak tarih ders kitabıyla ilgili çalışmalar 2014'te başlamıştı. Her ülkenin milli eğitim müfredatı farklı. Bununla ilgili birçok kere toplantılar yapıldı. En son 16-18 Mayıs'ta İstanbul'da Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının himayelerinde bu ders kitaplarını müzakere ederek, tüm tarafların onayına sunduk." dedi.

Dünyada birçok entegrasyon kuruluşunun bulunduğuna ancak ortak ders kitaplarının okul müfredatına konulmasının çok ender bir durum olduğuna dikkati çeken Kıdırali, "Bunu, bizim Türk dünyası entegrasyonunun önemli başarılarından biri olarak söyleyebiliriz. Çünkü ülkelerin kendi değerleri, görüşleri vardır. Ortak ders kitapları bu açıdan zor. Ancak biz ortak noktada buluşarak kolay ve anlayışlı dille ortaokullara uygun olarak resimli ve haritalı ders kitapları hazırladık." diye konuştu.

Kıdırali, bu ders kitaplarının hazırlanmasında hem akademi hem üye ülkelerin uzmanlarının büyük emeği olduğunu kaydederek, "Bundan sonra bugün imzalanan protokole göre, bu ders kitapları uyumlaştırılacak ve müfredata konulacak. İkincisi, bunların daha da geliştirilmesine taraflar katkı sağlayacak. Üçüncüsü kitapların tanıtılması, öğrenciler arasında bu derslerin seçkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası akademi tarafından Kazak dil bilimci, Türkolog Ahmet Baytursınulı'nın doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi.

Nazarbayev Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta "Türkistan", "Türk dünyasının şahsiyetleri" ve "Ahmet Baytursınulı ve Alaş" adlı kitapların Kazakça ve Türkçe nüshaları tanıtıldı.

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Kaynak: AA

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