Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı

31.08.2022 19:27
Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı

Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıkları koordinesinde askeri müzik ekipleri, "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıkları koordinesinde askeri müzik ekipleri, "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğinde bir araya geldi.

6 ülkenin savunma bakanlıklarının müzik gruplarının katılımıyla hazırlanan konser, Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Konseri, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan izledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi'ne gelişinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra beraberindeki misafir Bakan, Bakan Yardımcıları ve Komutanlarla konserin yapılacağı salona geçti.

Konserde, Türk dünyasından eserler Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan savunma bakanlıklarının müzik grupları tarafından seslendirildi.

"Bizler büyük bir aileyiz"

Davetliler tarafından büyük beğeniyle izlenen konserin ardından salondakilere hitap eden Akar, sanatçılara teşekkür etti.

"Siperden Sahneye Müzik" etkinliğiyle Türk dünyasının bir, beraber, kardeş olduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Akar, "İlki gerçekleştirilen bu etkinlik inşallah gelecek günlerde de tekrarlanacak. Bizler büyük bir aileyiz, Türk ailesi, 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Farklı coğrafyalarda da olsak bir, beraber olmamızın şuurunda olmamız gerekiyor. Bu nedenle özellikle askeri, eğitim iş birliği, savunma sanayi konularında birlikte olmamızın çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Bu konudaki farkındalık her geçen gün artıyor. Bir ve beraber olduğumuzda çok güzel işleri hayata geçireceğimizi değerlendiriyorum." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasının ardından konuk Bakan ve Bakan Yardımcılarına günün anısına plaket verdi.

YORUMLAR
500
KKTC'de son bir haftada 415 Kovid-19 vakası görüldü KKTC'de son bir haftada 415 Kovid-19 vakası görüldü Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor
Kaynak: AA

Azerbaycan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar 'Siperden Sahneye Müzik' etkinliğine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement