Türkiye-Azerbaycan maçının ardından - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan maçının ardından

27.05.2021 23:38
Türkiye-Azerbaycan maçının ardından, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan'ı 2-1 yendikleri özel maçta genel olarak faydalı bir 90 dakika oynadıklarını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan'ı 2-1 yendikleri özel maçta genel olarak faydalı bir 90 dakika oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Kamp döneminde daha çok bizimle olan arkadaşları oynatmaya çalıştık. Bazı mevkilerde iki, üç gün önce gelenleri katarak, burada hem takımda az oynayan, hem de takıma ilk defa çağırılan oyuncuları görmek istedik. Sistemde kısmen değişikli yaptık, amacı maçın buydu. Bu maçlar bizim için kadro açıklanacağı için önemli. Rakibimiz iyi kapanan bir takımdı, bu bizi zorladı. Öne de geçtik, atıp yiyebilirdik. Eksiklerimiz ve hatalarımız var. Genel olarak olumlu buluyorum, kardeş bir takımla dostluk maçı yaptık. Kaleci Altay ve Halil'in sakatlığı var. Çok ciddi gözükmüyor. Halil'in durumuna yarın bakmak gerek. Genel durumu görmek önemli, yarı tatil, yarı kamp dönemi geçiriyoruz. Oynayacağımız İtalya, Galler ve İsviçre maçları daha zorlu olacaktır. Daha zamanımız var, asıl kamp dönemi 2 Haziran'da Almanya'da başlayacak. Bu kampta rakiplerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Almanya'da İtalya'ya, Bakü'de de diğer iki rakibe hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Güneş, A Milli Takım'ın, Azerbaycan karşısında kazanarak galibiyet sayısında mağlubiyet sayısını tarihinde ilk kez geride bırakmasıyla ilgili olarak ise şu görüşleri paylaştı:

"224 galibiyet, 224 mağlubiyeti bulunan Türkiye'nin 225. galibiyeti hayırlı olsun. Letonya maçında bunu kaçırmıştık. Dost kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'a karşı bunu aldık, hatırası daha büyük oldu. Çok olumlu oldu, hem kazanmak güzel, galibiyet sayısının fazla olması güzel. Bugün kazanmayı istedik, çünkü Letonya maçında bunu istemiştik. Onun heyecanı da vardı. Genç arkadaşlarımızın ilk maçlarında kazanmış olarak buradan çıkması önemliydi. Oyun tartışılabilir, geliştirilebilir, heyecanları vardı. Kazanmak güzel ama kazandığımızda eksiğimizi de görelim."

Şenol Güneş, maça üçlü savunmayla başlamasıyla ilgili olarak ise "Çok şeyi beraber yapmak zor oluyor. Kampta gelen oyuncularla hazırlandık. İdeal bir 11'iniz yok, sistemi görelim anlatalım, bunun karşılığını almak kolay değil. Bazen uzun süre çalışmak gerekir, sistem sıkıntımız olmaz. Bugünkü oyunda pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız, yavaş oynamamız sıkıntılarımızdı. Hangi sistemde oynarsanız oynayın sahaya olumsuz yansır. Üç oyuncu var, orta sahamız farklı, hücumdaki hızlı iki oyuncu vardı, onun için çok doyurucu olduğunu söyleyemem ama bunu oynayan oyuncularımız var, orada da sıkıntılar olabiliyor, rakibin gücüne orantılı savunmada kalıp 5'liye dönüp deneyebilirdik, 5-4-1, 5-3-2 de yapabilirdik, rakibin o kadar geleceğini de düşünmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Sol bekte Rıdvan görev aldı ama daha sonra Halil oraya geçti. Halil'i daha fazla sol bekte görebilir miyiz?" şeklindeki bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Rıdvan genç bir oyuncu, ilk defa oynadı ve baya heyecanlıydı. Rıdvan'ın heyecanı oyuna yansıdı, onu tanıyorum daha rahat, daha canlı oynayacak. Hem ofansif hem de defansif pozisyonlarda dağınıklığı vardı. Gol de yiyince ileriye aldım, baktım yine olmadı, sanki rüya aleminde gibi gördüm onu. İkinci bir sıkıntı olur da kaybederiz dedim. Gine maçında oynatacağım, o da bunları yaşayacak. Halil, Kerem için de geçerli. Gidip gelecekler bunu yenecekler. Rıdvan'ı koruma anlamında dışarı aldım. Halil de bunu tecrübesiyle kapattı. Daha önce oynayan oyuncularımız da hataları vardı ama Rıdvan yeni başlıyor, inşallah daha iyi olacak."

Milli Takım, Azerbaycan, Türkiye, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Azerbaycan maçının ardından - Son Dakika Spor


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