Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı hazıkları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye- Azerbaycan ortak tatbikatı hazıkları tamamlandı

Emre DİNER-Uğur CANAZERBAYCAN, (DHA)- Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı hazırlıkları Bakü etabı bugün gerçekleşti. Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikata ilişkin başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri ile tatbikata ilişkin hazırlıkları tamamladı.

Türkiye-Azerbaycan arasında düzenlenecek ortak tatbikatın hazırlıkları bugün başkent Bakü'de tamamlandı. Tatbikatın, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında icra edileceği bildirildi. Türkiye Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçaklarının yer alacağı tatbikatın, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ya düzenleneceği aktarıldı. Öte yandan, kara kuvvetlerinin tatbikatının da Bakü ve Nahçivan'da 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Kara kuvvetleri tatbikatında, çeşitli emirlerin icra edileceği, zırhlı araçlardan, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı bildirildi.