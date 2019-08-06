Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan fındık için iş birliği kararı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan
Tarım Bakanlığı ile Gürcistan
Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:29
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