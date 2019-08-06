Son Dakika Haberleri: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan fındık için iş birliği kararı
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan fındık için iş birliği kararı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan fındık için iş birliği kararı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı.
Azerbaycan, Gürcistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:29 
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