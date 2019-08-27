Son Dakika Haberleri: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

19 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.

Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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