Son Dakika Haberleri: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

7 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikatta, hava araçlarının kullanımıyla temsili hedeflerin imha edilmesi, rehine kurtarılması ve yaralıların tahliyesi gibi görevler icra edilecek.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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