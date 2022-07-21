Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları ortak basın toplantısı - Son Dakika
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları ortak basın toplantısı

21.07.2022 15:37
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları ortak basın toplantısı

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek "Pakistan, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs (Türk Cumhuriyeti) konusundaki perspektifine destek vermeye devam edecek.

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek "Pakistan, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs (Türk Cumhuriyeti) konusundaki perspektifine destek vermeye devam edecek." dedi.

Eşref ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde yapılan İkinci Türkiye- Pakistan-Azerbaycan Meclis Başkanları Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Raca Pervez Eşref, toplantıda, karşılıklı menfaat alanlarında iş birliğinin artırılmasının ele alındığını ve üç ülkenin barış, güvenlik, ticaret, yatırım, bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini geliştirmesini öngördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine büyük önem atfediyor. Bugünkü etkinlik paylaşılan barış ve refah hedeflerimizin bir göstergesidir. Bu vesileyle şunun altını çizmek istiyorum. Biz, Pakistan olarak Azerbaycan'a meşru davasında, toprak bütünlüğü davasında, haksız işgale karşı mücadelesinde destek vermeye devam edeceğiz. Pakistan, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs (Türk Cumhuriyeti) konusundaki perspektifine destek vermeye devam edecek. Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde Keşmir davasında kendi geleceğini tayin etme hakkını destekleri için teşekkür ederim."

Eşref, bu toplantının, üç ülkenin ilişkileri açısından önemli bir mihenk taşı olacağını ve üç ülke arasındaki samimi ilişkilerin devamını sağlayacağını dile getirdi.

Üçüncü Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Meclis Başkanları Toplantısı'nın gelecek yıl Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirileceğini aktaran Eşref, "Azerbaycan ve Türkiye'den mevkidaşlarımı 2023'te Pakistan'da görmek istiyorum." dedi.

"Azerbaycan bu hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamıştır"

Gafarova da Türkiye'nin geçen hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığını anımsatarak, "Türk halkı vatanların bağımsızlığını ve egemenliğini savunmuş, devlet ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve minnetle anıyorum. Azerbaycan halkı ve devleti bu hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Gafarova, Azerbaycan-Pakistan -Türkiye Meclis Başkanlarının Birinci Toplantısı'nın geçen yıl Azerbaycan'da düzenlendiğini ve toplantıda üç ülkenin meclisi arasında üçlü iş birliği formatı oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu formatın çok önemli olduğunu ve üç kardeş ülke arasındaki yüksek düzeyli ilişkilerin çeşitli alanlarda iş birliğinin sürekli gelişmeyle şekillendiğini vurgulayan Gafarova, üç ülkenin milletvekilleri olarak bugünkü toplantıyla bu sürece katkı sağladıklarını ifade etti.

Gafarova, şöyle konuştu:

"Bu platform aynı zamanda modern çağda uluslararası iş birliğinin önemli bir aracı olan parlamenter diplomasinin önemli ve değerli rolünü vurgulamaktadır. Belirtmeliyim ki geçtiğimiz dönemde uluslararası parlamenter kuruluşlar çerçevesinde ortak faaliyetimiz ve etkin iş birliğimiz bu üçlü formatın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur."

Bugünkü toplantıda üçlü formatı daha da güçlendirmenin, üç ülkenin meclisleri arasında pratik iş birliği platformuna dönüştürmenin olanaklarını değerlendirdiklerini kaydeden Gafarova, toplantıda kabul edilen İstanbul Beyannamesi'ne ilişkin "Beyanname birçok önemli konuda fikir birliğimizi ve ortak tutumumuzu yansıtmaktadır. Bu anlamda beyanname kardeş ülkelerimizin parlamentolarının karşılıklı güvenini ve desteğini göstermesi açısından önemlidir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtulan topraklarının yeniden inşa ve imarı ile Güney Kafkasya'da egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı esaslarına dayalı dostluk ilişkilerinin kurulmasına desteklerinden dolayı kardeş ülke parlamentolarına teşekkür eden Gafarova, "İnanıyorum ki bugünkü görüşmelerde aldığımız kararlar, ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları ve refahı için üçlü iş birliğimizin daha da güçlendirilmesine ve genişletilmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

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Kaynak: AA

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