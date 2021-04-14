Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğrenciler "eTwinning" projesiyle Kovid-19 sürecinde paylaşmanın önemini öğrendi - Son Dakika

Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğrenciler "eTwinning" projesiyle Kovid-19 sürecinde paylaşmanın önemini öğrendi

14.04.2021 11:05
Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğrenciler

Öğrencilerin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde paylaşmanın önemini anlaması amacıyla başlatılan "Benimle Paylaşır Mısın" projesi ile okudukları kitapları akranlarına hediye eden öğrenciler, sokak hayvanları için atık plastik kutulardan su, yem ve mama kapları yaptı.

Öğrencilerin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde paylaşmanın önemini anlaması amacıyla başlatılan "Benimle Paylaşır Mısın" projesi ile okudukları kitapları akranlarına hediye eden öğrenciler, sokak hayvanları için atık plastik kutulardan su, yem ve mama kapları yaptı.

Ankara'dan ilkokul öğretmenleri Banu Final ve Sevda Çıngıl'ın kuruculuğuyla başlatılan "Benimle Paylaşır Mısın" eTwinning projesine, Kırklareli, Ordu, Antalya, Konya, Trabzon ve İstanbul'un yanı sıra Azerbaycan ve Romanya'daki 8 okuldan aralarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 250 kişi katıldı.

Salgın döneminde "Tekerleme veya Sayışmamı Paylaşıyorum", "Sloganımı Paylaşıyorum", "Kitap Ayracımı Paylaşıyorum", "Kitabımı Paylaşıyorum", "Milli Marşımı Paylaşıyorum" gibi projelerle öğrencilere ulaşan öğretmenler, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon ile interneti güvenli kullanma konusunda da çevrim içi etkinlikler yaptı.

Projenin kurucularından Mamak Naşide Halil Gelendost İlkokulu sınıf öğretmeni Banu Final, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polatlı İnkılap İlkokulu Sınıf öğretmeni Sevda Çıngıl ile projeyi başlattıklarını belirterek, 7 il ve 2 ülkeden 10 okuldan öğretmenlerin projeye destek verdiğini belirtti.

Final, projeyle paylaşmanın öneminin çocuklara öğretilmesinin hedeflendiğini bildirerek, "Kitabımı Paylaşıyorum" projesi kapsamında öğrencilerin kendi ülkesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kitaplarını kargoyla ulaştırdıklarını belirtti.

"Türkiye'deki öğrenciler Mardin'deki bir köy okulundaki öğrencilere kitaplarını hediye etti"

Öğrencilerin paylaşmakla ilgili buldukları sloganları da kitap ayraçlarının üzerine yazarak gönderdiklerini aktaran Final, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki öğrenciler Mardin'deki bir köy okuluna, Azerbaycan ve Romanya'daki öğrenciler de kendi ülkelerindeki öğrencilere kitaplarını gönderdi. Çocuklar okudukları kitapları arkadaşlarına hediye etmekten büyük keyif aldılar. Sınıfımızdan kargoyla 36 kilo kitap gönderildi. Gönüllülük esasına dayalı olduğu için herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Çocuklar çok mutlu oldular, paylaşmanın keyfine vardılar. Öğrencilerden, 'Bizim evdeki kitapları okumuştuk. Hiç olmazsa başka arkadaşlarımız da okuyup faydalansınlar.' şeklinde dönüşler oldu."

Final, öğrencilerin geçen ay ailelerinden yardım alarak sokak hayvanları için su, yem ve mama kaplarını yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Salgın dönemi olduğu için çocuklarımız evlerindeydiler. Bizlerin yönlendirmesiyle çocuklar ailelerinden yardımlar alarak çeşitli su, yem ve mama kapları yaptılar. Bir velim, 'Hocam, benim oğlum özellikle köpeklerden çok korkuyordu. Sayenizde bu korkusunu yendi ve onları beslemeye başladı' dedi. Özellikle havaların soğuk olduğu dönemde her yer karla kaplıyken hayvanların aç olduklarını gördükleri için hayvanları beslemekten büyük keyif aldılar. Paylaşmanın güzelliğini anladıkları için hala hayvanları beslemeye devam eden ve yaptığı yeni su, yem ve mama kaplarını sokaklarda uygun yerlere bırakan öğrencilerimiz var. Çocuklarımız paylaşmaya yönelik projelerimizle hayvanların bakıma ihtiyacı olduğunu hissettiler."

"Milli Marşımı Paylaşıyorum" etkinliği kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğrencilerin, ülkelerinin milli marşlarını söylediği videoları internet üzerinden birbirleriyle paylaştığını aktaran Final, bu sayede öğrencilere farklı kültürleri tanıma ve etkileşimde bulunma olanağı sağlandığını söyledi.

Final, projenin özellikle Kovid-19 sürecinde paylaşmanın önemini daha çok ortaya çıkardığını dile getirerek, sorumluluk sahibi ve çevresine duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla 2005'te oluşturulan "eTwinning Faaliyeti", bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırıyor.

Sokak Hayvanları, Azerbaycan, Türkiye, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğrenciler 'eTwinning' projesiyle Kovid-19 sürecinde paylaşmanın önemini öğrendi - Son Dakika


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