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Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev

31.05.2021 14:20

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Azerbaycan arasında iş birliği yapılabilecek birçok alan olduğunu belirterek, "Kovid-19'la ilgili olduğu için sağlık ve sağlık turizmi başta olmak üzere tarım, savunma, altyapı, madencilik ve ilaç sektörlerini özellikle...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Azerbaycan arasında iş birliği yapılabilecek birçok alan olduğunu belirterek, "Kovid-19'la ilgili olduğu için sağlık ve sağlık turizmi başta olmak üzere tarım, savunma, altyapı, madencilik ve ilaç sektörlerini özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Olpak, çevrim içi gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Karabağ zaferiyle birlikte yeni yatırım alanları olduğunu vurgulamak istediğini ifade etti.

Savaştan güçlü çıkan Azerbaycan'la üçüncü ülkelerde de ortak projeler gerçekleştirilmesi konusunu konuştuklarını aktaran Olpak, iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek birçok alan olduğunu söyledi.

Olpak, "Alan çok... Kovid-19'la ilgili olduğu için sağlık ve sağlık turizmi başta olmak üzere tarım, savunma, altyapı, madencilik ve ilaç sektörlerini özellikle vurgulamak istiyorum. Azerbaycan'ın büyük projeleri var. O çerçevede Türkiye'nin de çok önemli bir deneyimi var." şeklinde konuştu.

İki ülke arasında uygulanmasına başlanan kimlikle seyahat uygulamasının önemine işaret eden Olpak, "Önümüzü açacak hususlardan bir tanesi de milli paralarla ticaretin kapsamının genişletilmesidir." ifadesini kullandı.

İş birliklerini geliştirmenin önemini vurgulayan Olpak, "En değerli varlıklardan birisinin bilgi ve network olduğu bilinciyle DEİK ailesinin tüm dünyaya yayılan 146 iş konseyinin tecrübe ve network'ünün Azerbaycanlı kardeşlerimize açık olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

"Karabağ'ı yeniden inşa edip küresel değer zincirine entegre edeceğiz"

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Sayın Selçuk Akat da küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen salgına rağmen iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimin hızla güçlenmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün önemi artan Bakü Limanı, İpek Yolu'nun parlayan yıldızı olacak. Son bir yılda tercihli ticaret anlaşması, vizesiz ve pasaportsuz seyahat ile iş insanlarının önü açıldı. Hazar'ı, Akdeniz'i daha da yakınlaştıracak olan Zengezur koridorunun açılmasını heyecanla bekliyoruz. Karabağ'ı bir milli görev bilinciyle yeniden inşa edip küresel değer zincirine entegre edeceğiz. Tüm bu nedenlerle buradan Türk iş dünyasına sesleniyor, 'bugün Azerbaycan'a yatırım yapma zamanıdır' diyorum."

Azerbaycan'da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu Başkanı Yusif Abdullayev ise forum kapsamında iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Abdullayev, "Bu görüşmeler için 2019 sonunda '2021 yılında yapacağız' şeklinde anlaştık ama maalesef pandemiden dolayı bunu yapamadık. Bakanlarımızın bize verdiği talimatlar üzerine bunun ilk etabını çevrim içi yapıyoruz. Azerbaycan'da son yıllarda yatırım konusunda olan tüm yenilikleri Türkiye'den iş adamlarına anlatacağız. Aynı zamanda Türkiye'de yatırım konusunda olan yenilikler için de bize sunumlar yapılacak." şeklinde konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev
Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Azerbaycan, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Olpak, Akat ve Abdullayev - Son Dakika Ekonomi


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