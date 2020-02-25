Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katıldı.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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