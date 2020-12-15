Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özmekik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başkan Özmekik, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özmekik, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.