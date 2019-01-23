Son Dakika Haberleri: Türkiye Badminton Federasyonundan Çocuk Yurtlarına Destek

Türkiye Badminton Federasyonundan Çocuk Yurtlarına Destek

42 dakika önce

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül, Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik'i ziyaret etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan Çocuk Yurtlarına Destek, System.String[]
Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül, Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik'i ziyaret etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, kulüp başkan yardımcısı Hakan Aydın, Türkiye koordinatörü Mehmet Zeki Erkan ve federasyon genel sekreteri Hayati Kısacık'ın da yer aldığı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, yurtlardaki çocukların spor yapması ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Türkiye Badminton Federasyonu Özmekik, yurtlarda yetişen çocuklar için Türkiye şampiyonaları düzenlendiğini ve bu yıl da Çocuk Yurtları Türkiye Badminton Şampiyonası'nın 7.'sini yapacaklarını söyledi.

Yurtlarda yetişen çocuklara desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Özmekik, "Çocuk yurtlarında yetişen lise mezunu gençlerimiz için aday hakem kursu ve antrenör yetiştirme kursu açacağız. Önümüzdeki aylarda ise yurtlardan başarılı olan çocuklarımızı milli takım kampına alacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile protokolümüzün devamını diliyorum. Yurtlarda yetişen çocuklarımızın daha iyi yerlerde olması için elimden gelen desteği vereceğim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Spor
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