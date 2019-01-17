Türkiye Badminton Federasyonundan Çocuklara Badminton Takımı
1 saat önce
Türkiye Badminton Federasyonunun "Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" projesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin "Sporla İletişimdeyiz" projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta çocuklara badminton takımı hediye edildi.
Türkiye
Badminton Federasyonunun "Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" projesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Ankara
Şubesinin "Sporla İletişimdeyiz" projesi kapsamında, Kahramanmaraş
'ta çocuklara badminton takımı hediye edildi.
Proje kapsamında, merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Öşlü Mahallesi'nde çocuklara file, raket ve tüy toptan oluşan malzeme paketi dağıtıldı.
Hediyelerini alan çocuklar, kendi aralarında gösteri maçı yaptı.
Çocuklar, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
'ya ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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