Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı
14 dakika önce
Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası başladı.
Ankara
'da düzenlenen Spor Toto Türkiye
Badminton Şampiyonası başladı. Keçiören
ilçesindeki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona 161 kulüpten 630 sporcu katılıyor.
Türkiye sıralamasına da puan veren şampiyonada 43 ilden sporcular mücadele ediyor.
Müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olanlara 800, ikincilere 600, üçüncülere ise 400 lira ödül verilecek.
Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:06 Kaynak: AA
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