Son Dakika Haberleri: Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı

Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı

14 dakika önce

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası başladı.

Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı, System.String[]
Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası başladı.

Keçiören ilçesindeki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona 161 kulüpten 630 sporcu katılıyor.

Türkiye sıralamasına da puan veren şampiyonada 43 ilden sporcular mücadele ediyor.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olanlara 800, ikincilere 600, üçüncülere ise 400 lira ödül verilecek.

Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güneş Enerjisinde Çatı, Cephe Uygulamalarına Yönelik Düzenleme Geliyor Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:20:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Badminton Şampiyonası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]