Üye Girişi
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

14.02.2022 17:42
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, "Afet ve Acil Durum Yönetimi" Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi imzalandı.

Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu'na imza atıldı.

(İHA)

Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:36 250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:32 Duygu'nun sır gibi ölümünde soruşturma genişletiliyor! 2 arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alındı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement