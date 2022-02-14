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Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

14.02.2022 18:29

- Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

- Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, "Afet ve Acil Durum Yönetimi" Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi imzalandı.

Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu'na imza atıldı.

Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı
Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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