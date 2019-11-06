"Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı"
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:40 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı" dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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