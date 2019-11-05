Son Dakika Haberleri: Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu
Son Dakika Dünya Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

6 saat önce

Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu, System.String[]

Türkiye Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda ABD'nin geçen hafta İdlib kırsalındaki operasyonu sonucu öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu.


Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili operasyonda Rasmiya Awad'ın yanı sıra kocası, gelini ve beş çocuğunun da yakalandığını söyledi.

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Türkiye, Suriye, Azez, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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