Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu
6 saat önce
Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu.
Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52
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