Son Dakika Haberleri: Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu
Son Dakika Dünya Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

6 saat önce

Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu.

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Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Suriye, Azez, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52 
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