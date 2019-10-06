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Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede Akran Eğitimi Projesi

22 dakika önce

Kırklareli'nde Yeşilay Derneğince yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede Akran Eğitimi Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede Akran Eğitimi Projesi, System.String[]

Kırklareli'nde Yeşilay Derneğince yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede Akran Eğitimi Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Yeşilay Şube Başkanı Vedat Acar, yönetim kurulu üyesi Seyit Ali Aydın, Genç Yeşilay Kulübü üyesi üniversite öğrencileri biraraya geldi.

Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Bağımlılıkla Mücadelede Akran Eğitimi Projesi'ni önemsediklerini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Acar, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi, tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının önüne geçilmesinde büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Dört yıl önce başlatılan proje ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilere akran eğitimleri verdiklerini aktaran Acar, geçen yıllarda yaptıkları çalışmalar ile kentte büyük başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Toplantıda daha sonra 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere verilecek eğitim programları planlandı.

Kırklareli, Yeşilay, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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