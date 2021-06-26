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Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi - Son Dakika

Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi

26.06.2021 09:43
Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi, System.String[]

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, kestane ve çiçek balı bal üretiminde gal arıları nedeniyle yüzde 70'lere varan rekolte düşüşü beklendiğini söyledi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, kestane ve çiçek balı bal üretiminde gal arıları nedeniyle yüzde 70'lere varan rekolte düşüşü beklendiğini söyledi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, normalde bal akımının bu zamanda başlamasına rağmen bu yıl özellikle kestane ve çiçek balında ciddi rekolte kayıpları olduğunu belirterek kovan başına ortama 60 kilogram bal alındığını, miktarın bu yıl 20 kilograma kadar düştüğünü ifade etti.

Kubilay Elevli, "Yerli arıcılarımız kestane balından, Doğu ve Güneydoğu illerine giden gezgin arıcılarımız da çiçek balından beklediğini bulamadı. Gal arılarının verdiği zarar nedeniyle kestane çiçekleri bu sene açmadı. Kestane bal rekoltesi bu sene geçen yıla göre yüzde 60-70 civarında ürün kayıplarımız olacaktır. Bu rekolte düşüklüğü haliyle fiyatlara yansıyacaktır. Geçen yıl 150 lira civarında satılan kestane balının kilosu bu sene 200 liradan aşağı satılmayacaktır o da bulunabilirse. Çiçek balı için Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerine giden gezginci arıcılarımızda hayal kırıklığına uğradı. Çiçek balında da yüzde 60 civarında rekolte kaybı endişesi yaşanıyor. Bu sene hedefimiz artık bal almak değil, arılarımızı kurtarmak ve gelecek yıla hazırlayabilmektir. Arıcıların bu seneki bal üretimi oldukça düşük olmaktadır. Bu durum sadece Giresun için değil, ülkemiz genelinde arıcılık yapan 72 bin arı yetiştiricileri için de ciddi bir sıkıntı meydana getirmektedir. Çünkü arıcılarımızın kredileri var, masrafları var, gezgin arıcıların ulaşım, konaklama giderleri var ve bir de kendi geçimlerini sağlayabilme sıkıntıları var. Bu durumu zirai afet kapsamına aldırabilirsek kredilerimizin en azından bir, iki yıl ertelenmesini bekliyoruz" dedi.

Giresun'da 2 bin 500 birliğe kayıtlı arıcının olduğunu da ifade eden Elevli, "Yaklaşık 150 bin kovanla arıcılık yapıyoruz. Bu 150 bin kovanın 50 bini kestane balı üretimi yapan arıcılarımız, geri kalan 100 bin civarındaki koloni de gezginci olarak devam etmektedir. Ortalama yıllık 7 bin ton çiçek balı, bin tona yakın da kestane balı üretimimiz vardı. Bu sene gal arısı nedeniyle yüzde 70 civarında verim kaybı bekliyoruz" diye konuştu.

Arıcılar, gal arısına karşı mücadele edilmesini bekliyor

Giresun'da kestane balı üretimi yapan Hicabi Çakır ise, "Ben sabit arıcılık yapıyorum ve bütün üretimim kestane balıydı. Bütün hayallerimi kestane balına bağlamıştım. Geçen yıl başlayan gal arısı hastalığı her geçen yıl kestane ağaçlarında artmaya devam etmektedir. Özellikle bu sene gal arısı iyice kendisini hissettirdi ve kestane ağaçları çiçek açmadı. Böyle giderse kestane balı üretimi yok olacak diyebiliriz. Yetkililer biran önce bölgemizde gal arısı mücadelesine başlamalıdır. Bu konuda başka bölgelerde biyolojik mücadele yapıldığını görüyoruz, çok geç olmadan bizim bölgemizde de başlatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Arıcıların da devlet desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Nazmi Yılmaz da geçen yıl bir kovandaki çerçeveden 10 kilo bal alabilmek mümkünken bu yıl 3 kilo dahi alamayacaklarını ve bunun da masraflarını kurtarmaya yetmeyeceğini söyledi. - GİRESUN

Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi
Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi
Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi
Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi
Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi

Arı Yetiştiricileri Birliği, Güneydoğu, Giresun, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye bal rekoltesinde düşüş beklentisi - Son Dakika Ekonomi


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