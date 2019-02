Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı 11 Madalyayla Tamamladı

Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye , 4'ü altın 11 madalya kazanarak madalya sıralamasında ilk sırayı elde etti. Şampiyonada dört isim Türkiye rekoru kırdıErcan ATA - İSTANBUL/ DHATürkiye'nin ev sahipliğindeki Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir organizasyon geride kaldı. Balkan Atletizm Birliği'nin yeni üyeleri Azerbaycan ve San Marino 'nun da katılımıyla ilk kez 20 ülke ile yapılan organizasyonda 19 ülke madalya elde etti. Milli Takım'da iki genç engelci Mikdat Sevler ve Şevval Ayaz ile birlikte deneyimli 400'cü Yavuz Can ve 60 metrenin şampiyonu Emre Zafer Barnes altın madalya kazandı. Yarışmalarda dört isimden altı Türkiye rekoru çıktı.60 metre engellide hem kadınlarda hem erkeklerde zirveye çıkan isimler Mikdat Sevler ve Şevval Ayaz, Türkiye rekorlarını yenilerken, Glasgow 2019 için vize almayı başardılar. Sevler, 7.90'lık Türkiye rekorunu 7.85'e indirip altın madalya kazanırken, 7.88'lik Avrupa Şampiyonası barajını da geçti. Şevval Ayaz ise 8.33'lük en iyisini 8.21'e indirdiği müthiş finalde altın madalyaya uzandı. Ayaz, Nevin Yanıt 'a ait 14 yıllık 8.28'lik Türkiye U20 rekorunu yenilerken, Glasgow 2019 vizesi aldı.Emre Zafer Barnes, 60 metrede 6.69 koşarak üst üste ikinci kez Balkan Salon altını kazanırken, Yavuz Can da 400 metrede 46.75 koşarak kariyerinin dördüncü Balkan Salon birinciliğine uzandı.Yüksek atlamada Tihomir Ivanov'un ardından ikinci olan Alperen Acet, 2.26'lık derecesiyle Türkiye Salon rekorunun sahibi oldu. Alperen, daha önce Metin Durmuşoğlu ile paylaştığı 2.24'lük rekoru iki santim geliştirirken, daha sonra denediği 2.28 ve 2.30'luk rekor denemelerinden sonuç alamadı. Alperen'in rekoru aynı zamanda U23 Türkiye rekoru oldu.60 metre kadınlar mücadelesinde Mizgin Ay, 7.38'lik kendisine ait U20 Türkiye rekorunu 7.37'ye indirdi, ancak finalde 7.38'lik dereceyle altıncı sırayı aldı.Yarışmalarda Türkiye Milli Takımı, dört altın madalya dışında üç gümüş, dört de bronz madalya geldi. Buse Arıkazan sırıkla atlamada, Alperen Acet yüksek atlamada, 4×400 metre erkekler bayrakta gümüş madalya elde ederken, Burcu Subatan 1500 metrede, Emel Dereli gülle atmada, Salih Teksöz 800 metrede, Can Özüpek de üç adımda bronz madalyaya uzandı.Şampiyonayı TAF'ın davetlisi olarak İstanbul 'da bulunan EA Başkanı Svein-Arne Hansen ve ABAF Başkanı Dobromir Karamarinov da izledi. Mücadele öncesinde yapılan seremonide TAF Başkanı Çintimar, Hansen ve Karamarinov'a bir teşekkür plaketi verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Yarışmalardan Detaylar