Son Dakika Haberleri: Türkiye, Balkan Yarı Maratonu'nda Kürsüye Çıktı

Türkiye, Balkan Yarı Maratonu'nda Kürsüye Çıktı

44 dakika önce

ANKARA / DHATürkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 3 bireysel, 2 de takım podyumu elde etme başarısı gösterdi.

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ANKARA/ DHA

Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 3 bireysel, 2 de takım podyumu elde etme başarısı gösterdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Nova Poshta Yarı Maratonu kapsamındaki ABAF Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye 3 madalya, 2 de kupa elde etti. 

Erkekler yarışında Ukraynalı Roman Romanenko 1: 04: 35 ile galip gelirken, en iyi derecesini yapan Ersin Tekal 1: 05: 22 ile ikinci, Aykut Taşdemir de 1: 05: 45 ile üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Dariya Mihalova ipi göğüslerken, Sevilay Eytemiş 1: 13: 30 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı. Yarışta Şeyma Yıldız ise 1: 21: 35 ile Balkan sıralamasında yedinci olabildi.

Takımlar sıralamasında ise Türkiye, erkeklerde bir kez daha Balkan Yarı Maraton Kupası'nı kazanırken, kadınlarda Ukrayna'nın ardından ikinciliği elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:10 Kaynak: DHA

Spor
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