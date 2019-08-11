Türkiye Bangsamoro'ya cansuyu oldu - BANGSAMORO/MARAWİ

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2019 yılı kurban organizasyonları kapsamında Filipinler'in Mindano adasında yer alan Bangsamoro'da yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibine kurban yardımı ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2019 yılı kurban organizasyonları kapsamında Filipinler'in Mindano adasında yer alan Bangsamoro'da yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibine kurban yardımı ulaştırdı.

Varoluş mücadelesinin uzun soluklu tarihselliğinde yaşanan ötekileştirilme, yersiz-yurtsuzlaştırılma ve sefalete hapsedilme süreçlerinde verilen özgürlük mücadelesinden sonra, 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında yapılan referandumla yarı-özerklik elde eden Morolu Müslümanlara Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kendilerine bağışlanan kurban yardımlarını ulaştırdı.

Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 2 yıl önce işgal ederek 200 binden fazla insanı evsiz bıraktığı Marawi'de, kamplarda yaşam mücadelesi veren Morolu Müslümanlar kendilerine kurbanlık et dağıtan Cansuyu Derneği yardım gönüllülerine teşekkür etti.

Elektrik ve içme suyu problemlerinin yanında, kanalizasyon şebekelerinin de olmadığı kamplarda ağırlıklı olarak insani yardıma muhtaç hale getirilen ailelere ulaşılarak acıları paylaşıldı.

Yeni kurulan Bangsamoro Hükümetinin Sağlık Bakanı Doktor Saffrullah Dipatuan'ın da eşlik ettiği yardım organizasyonda, aileler için özel hazırlanan kurban paketleri dağıtıldı.

Cansuyu Derneği yardım gönüllüleri beraberinde getirdikleri balon ve bayram şekerlerini, kamplarda yaşam mücadelesi veren çocuklarla paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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