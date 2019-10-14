Türkiye Bankalar Birliği: "Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan...
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Türkiye Bankalar Birliği: "Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler uygulamadan yararlanabilecek"
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: AA
Türkiye Bankalar Birliği: "Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler uygulamadan yararlanabilecek"
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