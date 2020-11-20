Türkiye Bankalar Birliği bankacı, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Küresel Ekonomik Gelişmeler Işığında Bankacılık Sektöründe Dönüşüm" konferansında bankacılarla akademisyen ve öğrencileri buluşturdu.

TBB açıklamasına göre, konferansta, bankacılık ve finans kurumlarından profesyoneller, akademisyen ve öğrencilere finans alanında güncel gelişmeleri teknoloji, dijitalleşme ve küresel ekonomik gelişmeler ekseninde değerlendirmeler yaparak aktardı.

Üniversitelerin bankacılık ve finans bölümlerinden 700 kadar, akademisyen ve öğrencinin katıldığı, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen konferansta, "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankacılık Sektörüne Etkileri", "Türkiye ve Dünyada Bankacılıkta Yeni Trendler", "Pandemi Sonrası İş Yaşamında ve Bankacılık Sektöründe Yaşanabilecek Olası Gelişmeler", "Dijitalleşme ve Yeni Nesil Yetkinlikler", "Dijital Paralar (kripto) ve Ödeme Sistemlerindeki Değişim", "Dijital Bankacılık", "e-Ticaret ve Bankacılık Sektörü" başlıkları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği Mesleki Gelişim, Eğitim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Güngör, TBB olarak bankacılık mesleğinin tanıtılmasına, gelişmesine ve finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Güngör, değişen iş hayatı dinamiklerini ve sektörü etkileyen gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bilgi birikimimizi çeşitli platformlarda paydaşlarımıza aktarmaya önem veriyoruz. Çok sayıda değişkenin dünya ekonomisini etkilediği bir süreci yaşarken, bankacılık sektörü de bu döneme hızla adapte oluyor ve ülkemiz ekonomisine destek veriyor. Düzenlediğimiz konferansla değerli akademisyen ve öğrencilere hem bu süreci hem de sektördeki önemli gelişmeleri sahanın sesi olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????