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Türkiye Bankalar Birliği: "Bankacılık sektörü ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecek."
6 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği: "Bankacılık sektörü ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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