Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro Göstergelerde Güçlü Bir Dengelenme Var. Öncü...
47 dakika önce
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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