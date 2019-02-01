Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro Göstergelerde Güçlü Bir Dengelenme Var. Öncü...

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro Göstergelerde Güçlü Bir Dengelenme Var. Öncü...

47 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın:
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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