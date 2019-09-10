Türkiye Bankalar Birliği: "Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı...
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Türkiye Bankalar Birliği: "Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Türkiye Bankalar Birliği: "Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir."
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