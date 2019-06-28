Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği'den kulüplerin borç yapılandırmasıyla ilgili açıklama
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Türkiye Bankalar Birliği'den kulüplerin borç yapılandırmasıyla ilgili açıklama

14 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüpleri ile bankalar arasında sürdürülen yapılandırma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği'den kulüplerin borç yapılandırmasıyla ilgili açıklama, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüpleri ile bankalar arasında sürdürülen yapılandırma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
TBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarımız tamamlandıkça ilgili kulüplerimiz yasal prosedürler çerçevesinde açıklamalarını yapacaklardır.
Bu çalışmalarla; Futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenmektedir. Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir.
Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
Futbol, Türkiye Bankalar Birliği, Spor
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