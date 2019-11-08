Son Dakika Haberleri: Türkiye Bankalar Birliği "Döviz Kredileri" e-Rehberi hazırladı
Son Dakika Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği 'Döviz Kredileri' e-Rehberi hazırladı

Türkiye Bankalar Birliği "Döviz Kredileri" e-Rehberi hazırladı

7 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları "Döviz Kredileri" başlıklı uzaktan eğitim hazırladı.

Türkiye Bankalar Birliği

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları "Döviz Kredileri" başlıklı uzaktan eğitim hazırladı.

TBB'den yapılan açıklamada birlik tarafından Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları hakkında bilgi vermek amacıyla, "Döviz Kredileri" başlıklı bir uzaktan eğitim (e-Rehber) hazırlandığı belirtildi.

"Nakdi" ve "Gayri Nakdi" olarak iki ana kısımdan oluşan e-Rehber'de, "Döviz Gelirleri Kapsamı", "Döviz Geliri Beyanı", "Yurt dışından Kullanılan Kredilerde Uygulanacak Genel Esaslar", "Serbest Bölgeler" ve "Akreditif, Poliçe ve Çeklerin İskonto veya İştira Edilmesi" gibi bir çok başlıkta bilgi yer alıyor.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşların çalışanları, müşterileri ile ilgili kurum/kuruluşların çalışanlarına yönelik hazırlanan e-Rehbere, birliğin egitimportali.tbb.org.tr adresli Finans ve Bankacılık Uzaktan Eğitim Portalından ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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