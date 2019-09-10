Türkiye Bankalar Birliği: "Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar,...
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Türkiye Bankalar Birliği: "Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar, yapılandırma ihtiyacı 12-13 milyar dolardır.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Türkiye Bankalar Birliği: "Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar, yapılandırma ihtiyacı 12-13 milyar dolardır."
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